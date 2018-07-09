В Пензе впервые организуют забор крови для включения в регистр доноров костного мозга Медицина

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. «Русфонд» впервые организует в Пензе акцию по забору крови для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова на базе медцентра «Экспертмед» с 14 по 22 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила одна из инициаторов акции Татьяна Демидова.

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По ее словам, прийти для сдачи крови в медцентр на улице Кирова, 67, можно будет в любое рабочее время учреждения, в том числе в субботу и воскресенье, без записи; процедура проводится бесплатно.

«Нужно будет сдать всего 5 мл крови, как в случае с обычным анализом. Этого достаточно, чтобы выделить генотип человека и внести его в банк доноров», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что перед сдачей крови на HLA-типирование нужно неделю не употреблять алкоголь, 12 часов не курить и в течение суток не есть жирную пищу.

По словам Татьяны Демидовой, вступить в регистр может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний .

«В дальнейшем, если понадобится ваша помощь, с вами свяжутся, проведут полное медицинское обследование, чтобы убедиться, что вы здоровы и донорство вам не во вред, и только тогда возьмут костный мозг», — добавила инициатор акции в Пензе.

«Русфонд» формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Он назван именем Васи Перевощикова — мальчика из российской глубинки, которому не удалось найти донора.

На данный момент в объединенной базе зарегистрировано 81,1 тыс. потенциальных доноров, из них 76,8 тыс. – доноры из 15 российских локальных регистров и 4,3 тыс. — из Казахстана.