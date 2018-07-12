В Пензе стартовал семинар для неонатологов и реаниматологов Медицина

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Образовательный семинар для неонатологов и анестезиологов-реаниматологов «Симуляционный курс: респираторная поддержка в педиатрии и неонатологии» стартовал на базе перинатального центра в Пензе в четверг, 12 июля.

Фото: Health.pnzreg.ru

Своим опытом с коллегами поделится координатор международной группы по симуляции в педиатрии (GISP), ассистент кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Уго Карлос Лоайса (Ugo Karlos Loaisa).

Планируется, что в первый день образовательного мероприятия пензенские специалисты пройдут лекционный курс по нескольким темам: «Основы респираторной механики», «Физиология и патофизиология газообмена», «Классификация методов искусственной вентиляции легких и основные параметры», «Традиционные методы искусственной вентиляции», а также приступят к освоению симуляционных сценариев ведения пациентов.

Второй день будет полностью посвящен изучению практических навыков оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным младенцам, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.