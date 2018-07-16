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Строительство нового ФАПа в Чернозерье может быть начато в этом году — Стрючков

16:31 | 16.07.2018 | Медицина

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Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков не исключает, что строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Чернозерье Мокшанского района на месте сгоревшего 4 июля здания будет начато в 2018 году.

Строительство нового ФАПа в Чернозерье может быть начато в этом году — Стрючков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сейчас срочно делаем ПСД [проектно-сметную документацию], собираемся за счет Минсельхоза данный объект включить в программу и, быть может, даже приступить в этом году, потому что там 721 житель», — сказал глава ведомства в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 16 июля.

Докладывая губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву о работе по обеспечению доступности медицинской помощи, Владимир Стрючков также отметил, что в ближайшее время планируется приобрести шесть передвижных комплексов для населенных пунктов, в которых проживает менее 100 человек.

По его словам, в регионе медицинские учреждения отсутствуют на девяти территориях с населением от 100 до 300 человек: в четырех из них ФАПы будут построены благодаря федеральной программе, в пяти — полностью за счет бюджета региона.

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