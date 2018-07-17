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Горячая линия с главным внештатным инфекционистом Пензенской области пройдет 24 июля

09:07 | 17.07.2018 | Медицина

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Главный внештатный специалист Пензенской области по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева ответит на вопросы жителей, касающиеся диагностики и лечения вирусных гепатитов на горячей линии во вторник, 24 июля.

Горячая линия с главным внештатным инфекционистом Пензенской области пройдет 24 июля

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом получить ответ можно будет по номеру +7 (8412) 32-23-37 с 13.00 до 15.00.

Джамиля Курмаева отметила, что данное заболевание является одним из самых распространенных и серьезных в мире.

«Самое страшное то, что гепатиты типов B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная часть людей, инфицированных этими вирусами, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о своей инфекции, они могут передавать ее другим людям», — пояснила она.

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