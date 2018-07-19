EN
12:23:53 Четверг, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские поликлиники получат 76 млн. рублей из федерального бюджета

09:34 | 19.07.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Субсидия в размере более 76 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и отделений для юных пациентов в больницах, а также на покупку медицинских изделий.

Пензенские поликлиники получат 76 млн. рублей из федерального бюджета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, регион заключил такое соглашение одним из первых в стране.

«В бюджете Пензенской области на эти цели [в качестве софинансирования] заложено свыше 7 млн. рублей», — добавили в ведомства.

В пресс-службе пояснили, что уже в 2018 году средства планируется направить на приобретение дорогостоящего оборудования.

«В пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова будут закуплены УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, оснащение для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога. Новые УЗИ-аппараты будут также поставлены в поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе и детские поликлиники в Никольске, Каменке и Нижнем Ломове. Кроме того, для никольской детской поликлиники будет приобретен дополнительно рентген-аппарат», — уточнили в Минздраве.

Загрузка...
Читайте также
Делегация во главе с мэром Пензы отправилась в Саранск Экс-чиновник осужден за покупку картины и товаров для дома на 2,5 тыс. рублей
Кувайцев поручил Гусейнову навести порядок на улице Сумской после демонтажа гаражей В Пензе не стали заводить дело на чиновника, отобравшего флаг у женщины в День Победы
В Пензенской области вырастет число тех, кто получит прививку от гриппа «День поля» отметили в Пензенской области под дождем
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама