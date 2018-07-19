Пензенские поликлиники получат 76 млн. рублей из федерального бюджета Медицина

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Субсидия в размере более 76 млн. рублей будет предоставлена Пензенской области из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и отделений для юных пациентов в больницах, а также на покупку медицинских изделий.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, регион заключил такое соглашение одним из первых в стране.

«В бюджете Пензенской области на эти цели [в качестве софинансирования] заложено свыше 7 млн. рублей», — добавили в ведомства.

В пресс-службе пояснили, что уже в 2018 году средства планируется направить на приобретение дорогостоящего оборудования.

«В пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова будут закуплены УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, оснащение для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога. Новые УЗИ-аппараты будут также поставлены в поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе и детские поликлиники в Никольске, Каменке и Нижнем Ломове. Кроме того, для никольской детской поликлиники будет приобретен дополнительно рентген-аппарат», — уточнили в Минздраве.