В Пензе более 90 человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга Медицина

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. 91 человек сдал кровь на HLA-типирование для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в рамках акции, впервые организованной в Пензе «Русфондом» с 14 по 22 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила один из инициаторов мероприятия Татьяна Демидова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В среднем по городам около 100 собирают, так что мы стоим в этом же ряду. Хотелось бы больше, но это нормальная цифра», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что по инициативе активистов не исключено повторное проведение акции осенью или зимой для тех, кто по каким-либо причинам не смог сдать кровь в этот раз.

«Все желающие могут оставить заявку на сайте «Русфонда», — уточнила Татьяна Демидова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Русфонд» формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Он назван в честь Васи Перевощикова — мальчика из российской глубинки, которому не удалось найти донора.

По последним данным, в объединенной базе зарегистрировано 82,3 тыс. потенциальных доноров костного мозга.