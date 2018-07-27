В кузнецкую больницу поступил прибор для определения уровня свертываемости крови Медицина

Кузнецк, 27 июля 2018. PenzaNews. Портативный аппарат экспресс-определения международного нормализованного отношения (МНО), предназначенный для измерения уровня свертываемости крови, поступил в кузнецкую межрайонную больницу Пензенской области.

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«Для забора материала используется ланцет и специальное устройство, которые входят в комплектацию аппарата. Использование такой системы делает получение капиллярной крови абсолютно безболезненным для пациента», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС.

В фонде отметили, что оборудование обошлось в 105 тыс. рублей.

«Аппарат обладает высокой точностью и выдает результат в течение 120 секунд, сохраняя при этом до 200 измерений в памяти устройства», — уточнили в пресс-службе.

При нарушении процесса свертывания крови в артериях и венах могут образовываться сгустки — тромбы. При попадании в сосуды мозга, сердца или легких тромб может блокировать кровоток и спровоцировать состояния, угрожающие жизни человека — ишемический инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии.