EN
18:34:26 Четверг, 2 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе курильщиков со стажем более 30 лет будут направлять на компьютерную томографию

15:47 | 02.08.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, имеющие стаж курения более 30 лет или выкуривающие свыше двух пачек сигарет в день, будут направляться на компьютерную томографию органов грудной клетки с периодичностью один раз в год. Такое решение принято на уровне регионального Минздрава в рамках мероприятий по сокращению смертности населения от злокачественных новообразований.

В Пензе курильщиков со стажем более 30 лет будут направлять на компьютерную томографию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, данное обследование заменит таким лицам флюорографию.

«Основываясь на результатах опроса граждан, которые приходят диспансеризацию, можно с уверенностью сказать, что официально курящим признает себя каждый пятый житель нашего региона», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что у первично здоровых людей за шесть месяцев во время диспансеризации выявлено 25 случаев рака легких, бронхов и трахей, в том числе три — у женщин 39–60 лет, а всего за полгода диагностировано 307 таких злокачественных новообразований.

«Чтобы не допустить обострения заболевания и развития такого тяжелого недуга, как рак легких, курильщиков при проведении диспансерного, профилактического осмотра и диспансеризации врачи-специалисты или врачи первичного звена будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки вместо флюорографии», — сказали в Минздраве области.

Загрузка...
Читайте также
Депутаты не дали согласие на выделение около 1,5 млн. рублей на снос самостроя в Пензе Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Лунинского района
В Каменке при пожаре погиб пенсионер В Пензе прошли торжества, посвященные Дню ВДВ
Ко Дню физкультурника в Пензе организуют соревнования трудящихся Пензенские триатлонисты стали четвертыми на Спартакиаде молодежи России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама