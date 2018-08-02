В Пензе курильщиков со стажем более 30 лет будут направлять на компьютерную томографию Медицина

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, имеющие стаж курения более 30 лет или выкуривающие свыше двух пачек сигарет в день, будут направляться на компьютерную томографию органов грудной клетки с периодичностью один раз в год. Такое решение принято на уровне регионального Минздрава в рамках мероприятий по сокращению смертности населения от злокачественных новообразований.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, данное обследование заменит таким лицам флюорографию.

«Основываясь на результатах опроса граждан, которые приходят диспансеризацию, можно с уверенностью сказать, что официально курящим признает себя каждый пятый житель нашего региона», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что у первично здоровых людей за шесть месяцев во время диспансеризации выявлено 25 случаев рака легких, бронхов и трахей, в том числе три — у женщин 39–60 лет, а всего за полгода диагностировано 307 таких злокачественных новообразований.

«Чтобы не допустить обострения заболевания и развития такого тяжелого недуга, как рак легких, курильщиков при проведении диспансерного, профилактического осмотра и диспансеризации врачи-специалисты или врачи первичного звена будут направлять на компьютерную томографию органов грудной клетки вместо флюорографии», — сказали в Минздраве области.