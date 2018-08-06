В Пензенской области построят четыре новых ФАПа и отремонтируют 16 аварийных Медицина

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта будет построено в Пензенской области в 2019 году, а к 2023-му — отремонтировано 16 существующих, признанных аварийными. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве пояснили, что соответствующие мероприятия запланированы в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который согласован Минздравом России.

«Также, начиная уже с этого года, в область будут поставлены 16 мобильных маммографических и флюорографических комплексов», — добавили в пресс-службе, уточнив, что финансирование проекта будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

В рамках выполнения задач, прописанных в указе президента России №204 от 7 мая 2018 года, запланирована реализация национального проекта «Здоровье», который включает в себя восемь федеральных проектов.

Они направлены на снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, младенческой смертности, а также повышение качества и доступности медпомощи.

В настоящее время Пензенская область работает над подготовкой семи региональных проектов.