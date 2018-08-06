EN
23:36:06 Понедельник, 6 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области построят четыре новых ФАПа и отремонтируют 16 аварийных

16:48 | 06.08.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта будет построено в Пензенской области в 2019 году, а к 2023-му — отремонтировано 16 существующих, признанных аварийными. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области построят четыре новых ФАПа и отремонтируют 16 аварийных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что соответствующие мероприятия запланированы в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который согласован Минздравом России.

«Также, начиная уже с этого года, в область будут поставлены 16 мобильных маммографических и флюорографических комплексов», — добавили в пресс-службе, уточнив, что финансирование проекта будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

В рамках выполнения задач, прописанных в указе президента России №204 от 7 мая 2018 года, запланирована реализация национального проекта «Здоровье», который включает в себя восемь федеральных проектов.

Они направлены на снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, младенческой смертности, а также повышение качества и доступности медпомощи.

В настоящее время Пензенская область работает над подготовкой семи региональных проектов.

Загрузка...
Читайте также
Евгений Кузнецов в паре с Юлией Тимошининой завоевал «бронзу» ЧЕ В Пензе 7 августа начнут рассматривать дело в отношении экс-судьи саратовского облсуда
Двое иностранцев задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте героина Работники АО «Транснефть – Дружба» примут участие в финале конкурса профмастерства
Анастасия Фесикова поделилась эмоциями от удачного выступления на ЧЕ Под Пензой рыбак сорвался с крутого берега на камни
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама