В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились 132 ребенка Медицина

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. 132 ребенка появились на свет в Пензенской области с января по июнь 2018 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), включенной в перечень услуг, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС.

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При этом, по данным ТФОМС, в первой половине года по полису была проведена 361 процедура ЭКО, в результате на учет по беременности взяты 128 пациенток.

Процедура криоконсервации эмбрионов по полису ОМС выполнена 92 жительницам Пензенской области. 12 женщин воспользовались возможностью использовать криоконсевированные эмбрионы.

В 2018 году в Пензенской области за счет средств обязательного медицинского страхования планируется провести 850 процедур ЭКО, что на 50 больше, чем в прошлом году.

Для получения квоты требуется пройти обследование у акушера-гинеколога и получить выписку из медицинской карты с показаниями для проведения ЭКО. Далее пациентка должна обратиться в региональное министерство здравоохранения, где документы изучает специальная комиссия.

После принятия положительного решения пациентке присваивается индивидуальный номер, информация вносится в электронный лист ожидания.

В 2018 году в Пензенской области процедуру ЭКО проводят две медицинские организации. Вместе с тем женщины могут выбрать любую клинику из соответствующего реестра на всей территории России.