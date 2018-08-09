EN
22:06:30 Четверг, 9 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились 132 ребенка

18:05 | 09.08.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. 132 ребенка появились на свет в Пензенской области с января по июнь 2018 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), включенной в перечень услуг, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС.

В Пензенской области за полгода благодаря ЭКО родились 132 ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом, по данным ТФОМС, в первой половине года по полису была проведена 361 процедура ЭКО, в результате на учет по беременности взяты 128 пациенток.

Процедура криоконсервации эмбрионов по полису ОМС выполнена 92 жительницам Пензенской области. 12 женщин воспользовались возможностью использовать криоконсевированные эмбрионы.

В 2018 году в Пензенской области за счет средств обязательного медицинского страхования планируется провести 850 процедур ЭКО, что на 50 больше, чем в прошлом году.

Для получения квоты требуется пройти обследование у акушера-гинеколога и получить выписку из медицинской карты с показаниями для проведения ЭКО. Далее пациентка должна обратиться в региональное министерство здравоохранения, где документы изучает специальная комиссия.

После принятия положительного решения пациентке присваивается индивидуальный номер, информация вносится в электронный лист ожидания.

В 2018 году в Пензенской области процедуру ЭКО проводят две медицинские организации. Вместе с тем женщины могут выбрать любую клинику из соответствующего реестра на всей территории России.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе к 22 годам колонии приговорен мужчина, изнасиловавший и убивший пенсионерку В Пензе снесен незаконно возведенный многоквартирный дом на улице Левицкого
В Кузнецке полицейские раскрыли кражу денег из ящика для пожертвований Стартовал отбор регоператора по обращению с ТКО в северной зоне Пензенской области
«Финскую ярмарку» не пустили на торговые площади в Пензе из-за рекламы на столбах Более половины участников онлайн-опроса имеют непогашенные кредиты
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама