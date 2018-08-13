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Пензенский центр СПИД переедет с улицы Лермонтова на проспект Победы

12:50 | 13.08.2018 | Медицина

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Центр профилактики и борьбы со СПИДом, работающий в структуре пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, переедет в микрорайон Арбеково.

Пензенский центр СПИД переедет с улицы Лермонтова на проспект Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С четверга, 23 августа, врачи будут принимать пациентов в здании городского родильного дома на проспекте Победы, 122.

До этого обратиться в центр можно по прежнему адресу: улица Лермонтова, 30.

«В здании, где ранее располагались дневной стационар и администрация городского родильного дома, появилась возможность расширить лечебную базу для центра СПИД. Врачебный прием будет организован в две смены — с 8.00 до 18.00, забор анализов — с 8.00 до 16.00. В планах — ввести в действие новые диагностические методы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

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