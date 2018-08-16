В пензенской облбольнице начали использовать отечественный УЗИ-аппарат Медицина

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Передвижная ультразвуковая диагностическая система «УЗИ-Электрон» отечественного производства, предназначенная для проведения абдоминальных, гинекологических, урологических, сосудистых и кардиологических исследований, введена в эксплуатацию в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко.

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Как сообщает пресс-служба территориального фонда обязательного медицинского страхования, оборудование стоимостью 4,5 млн. рублей закуплено за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС.

Оно может применяться в области педиатрии, неонатологии, для анализа скелетно-мышечной системы, внутренних и поверхностных органов.

Аппарат способен не только выявлять факт наличия опухоли и место ее расположения, но и определить признаки ее злокачественности.

Предусмотрены высокочастотные датчики, позволяющие получать максимально четкие изображения. Их можно сохранять на USB-носителях, DVD-дисках, пересылать по Wi-Fi и Bluetooth.