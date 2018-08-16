EN
17:51:00 Четверг, 16 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе врачи сняли клип на песню «На стиле»

13:46 | 16.08.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Медицинские работники отделенческой клинической больницы на станции Пенза ОАО «РЖД» сняли клип на песню «На стиле» группы «Время и стекло».

В Пензе врачи сняли клип на песню «На стиле»

Фото: кадр из клипа на песню «На стиле»

В съемках приняли участие представители руководства негосударственного учреждения здравоохранения, в том числе главный врач Наталья Герцог.

Также в кадре присутствуют специалисты, работающие в разных отделениях больницы — хирургическом, косметологическом и других.

Видео, размещенное на портале YouTube в минувшую среду, 15 августа, стремительно набирает популярность. Интернет-пользователи, среди которых немало пациентов, в разное время лечившихся у героев клипа, охотно делятся роликом в социальных сетях.

Выяснить у Натальи Герцог, какое количество непрофессиональных актеров было задействовано в съемках, когда именно и по чьей инициативе они проходили, ИА «PenzaNews» пока не удалось — главврач больницы, именуемой жителями «железнодорожной», находится в отпуске.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено после конфликта на берегу болота под Кузнецком «Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»
Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления
Готовность жилого фонда Пензенской области к отопительному сезону оценивается в 72% В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама