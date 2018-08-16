В Пензе врачи сняли клип на песню «На стиле»

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Медицинские работники отделенческой клинической больницы на станции Пенза ОАО «РЖД» сняли клип на песню «На стиле» группы «Время и стекло».
Фото: кадр из клипа на песню «На стиле»
В съемках приняли участие представители руководства негосударственного учреждения здравоохранения, в том числе главный врач Наталья Герцог.
Также в кадре присутствуют специалисты, работающие в разных отделениях больницы — хирургическом, косметологическом и других.
Видео, размещенное на портале YouTube в минувшую среду, 15 августа, стремительно набирает популярность. Интернет-пользователи, среди которых немало пациентов, в разное время лечившихся у героев клипа, охотно делятся роликом в социальных сетях.
Выяснить у Натальи Герцог, какое количество непрофессиональных актеров было задействовано в съемках, когда именно и по чьей инициативе они проходили, ИА «PenzaNews» пока не удалось — главврач больницы, именуемой жителями «железнодорожной», находится в отпуске.
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