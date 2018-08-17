Дина Гриль награждена знаком «Во славу земли Пензенской» в день своего 100-летия Медицина

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев лично вручил почетный знак «Во славу земли Пензенской» ветерану здравоохранения Дине Гриль, которая отмечает свое 100-летие в пятницу, 17 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«Большая честь для меня и моих коллег поздравить прекрасного врача и человека, умную, красивую женщину со 100-летним юбилеем. Не один десяток лет Вы отдали людям, работая на пензенской станции скорой помощи, спасли жизни тысяч пациентов. Спасибо Вам за ваш самоотверженный труд», — сказал глава региона, в ходе торжества, организованного в здании станции скорой помощи на улице Пионерской, куда были приглашены бывшие коллеги юбилярши и ее близкие.

Иван Белозерцев также вручил Дине Гриль благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина.

Гриль Дина Ивановна родилась в Нижнем Ломове Пензенской области 17 августа 1918 года.

В 1941 году окончила Пермский медицинский институт.

В феврале 1942 года начала работать врачом-ординатором.

В 1942–1946 — врач-терапевт в санаторно-эпидемиологической станции села Головинщино, затем — областной эпидемиолог в Пензе.

После замужества — с 1946 по 1957 годы — работала в больницах Одессы, Севастополя, Приморского края.

В 1958 году вернулась в Пензу, где трудилась врачом скорой медицинской помощи, а с 1964 по 1992 годы — старшим врачом.

Ударник коммунистического труда, почетный работник здравоохранения, ветеран трудового фронта.

Награждена орденом Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны».