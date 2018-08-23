Пензенские пациенты с подагрой смогут задать вопросы ведущим ревматологам страны Медицина

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Медицинский фонд «Подагра – XXI век» организует в Пензе мероприятие для пациентов, в ходе которого они смогут задать интересующие вопросы представителям лаборатории микрокристаллических артритов Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Максиму Елисееву и Ольге Желябиной.

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Занятие в рамках так называемой «школы пациентов» пройдет в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко 8 сентября в 14.00.

В ходе него специалисты поделятся своими знаниями в области лечения, диагностики и контроля над болезнью.

«Подагра — серьезное заболевание, при котором в различных тканях, преимущественно в суставах, откладываются кристаллы соли мочевой кислоты. При этом при наличии провоцирующих факторов у больных с повышенным содержанием мочевой кислоты в сыворотке крови развивается воспаление суставов», — пояснил главный ревматолог Пензенской области Виктор Комаров.

Он отметил, что развитие заболевания связывают с потреблением большого количества мяса и пива, проблемами функционирования почек и генетикой.

«Школа, организуемая медицинским фондом «Подагра – XXI век», уже прошла в нескольких городах», — цитирует Виктора Комарова пресс-служба регионального Минздрава.