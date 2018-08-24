В Пензе и «Спутнике» в выходные будут развернуты пункты консультации врачей Медицина

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Акция «Марафон здоровья», в рамках которой в Пензе и городе «Спутник» в Засечном будет развернуто пять консультативных медицинских площадок, состоится в предстоящие выходные, 25 и 26 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 11.00 до 15.00 в детском парке в Арбеково специалисты пензенского центра медпрофилактики и врачебно-физкультурного диспансера организуют тематическую площадку «Профилактика — это важно!»

Посетителям будет предложено получить консультацию врача. Детей научат делать зарядку, а взрослые смогут принять участие в мастер-классе «Гигиеническая гимнастика».

На Олимпийской аллее площадка будет организована территориальным центром медицины катастроф. Там всех желающих будут учить оказанию первой помощи пострадавшим.

В парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского специалисты городской поликлиники будут информировать отдыхающих о вреде курения. Им предложат пройти обследование с помощью смокелайзера.

На Фонтанной площади Пензы будут работать врачи областного онкологического диспансера. Они дадут консультацию по вопросам ранней диагностики рака.

Специалисты центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями предложат пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию около фонтана в «Спутнике». Также консультации проведут психологи областной наркологической больницы.

Следующий «Марафон здоровья» состоится 1 и 2 сентября, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.