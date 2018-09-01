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В кузнецкую больницу поступил аппарат для поддержания дыхания новорожденных

11:27 | 01.09.2018 | Медицина

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Кузнецк, 1 сентября 2018. PenzaNews. Новый аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденных детей поступил в отделение анестезиологии и реанимации кузнецкой межрайонной детской больницы в Пензенской области.

В кузнецкую больницу поступил аппарат для поддержания дыхания новорожденных

Фото: Health.pnzreg.ru

«Данный аппарат осуществляет поддержку самостоятельного дыхания ребенка, у которого наблюдается врожденная пневмония или симптом дыхательных расстройств у недоношенных детей», — пояснила главный врач лечебного учреждения Галина Дерябина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, специальный генератор устройства на вдохе направляет к ребенку поток кислородно-воздушной смеси, а на выдохе забирает, что значительно улучшает выживаемость и резко сокращает количество осложнений у детей с признаками дыхательной недостаточности.

Средства в размере более 3 млн. рублей на закупку нового оборудования выделены из фонда обязательного медицинского страхования.

В первый же день после введения в эксплуатацию аппарат нашел свое применение у ребенка с дыхательной недостаточностью.

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