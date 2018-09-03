В Кузнецке снесли здание хирургического корпуса Медицина

Кузнецк, 3 сентября 2018. PenzaNews. Недостроенное здание хирургического корпуса в Кузнецке Пензенской области, на месте которого планируется построить новое, полностью снесено.

Фото: Health.pnzreg.ru

С понедельника, 3 сентября, начался новый этап работ — прокладка электрических сетей. Для этих целей приобретено 760 метров кабеля.

Затем предстоит устройство котлована и забивка свай.

Работы идут в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Хирургический корпус межрайонной больницы в Кузнецке начали возводить в 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС». По проекту учреждение было рассчитано на 160 коек и предназначено для лечения жителей городского округа Кузнецк и четырех районов Пензенской области.

В 1990-е годы было возведено три этажа кирпичной кладки, перекрытия, начаты работы по устройству перехода в существующее здание больницы, подведены коммуникации. В 1999 году финансирование и строительство объекта были прекращены.

Новое, шестиэтажное здание площадью 15 тыс. кв. метров на месте старого планируется построить за 3 года. Строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию обойдутся бюджету Пензенской области более чем в 850 млн. рублей.