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Пензенский губернатор поручил проводить консультации врачей во дворах

17:49 | 03.09.2018 | Медицина

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать работу выездных медицинских бригад во дворах многоквартирных домов с 10 сентября.

Пензенский губернатор поручил проводить консультации врачей во дворах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Даю поручение по организации работы выездных медицинских бригад […] во дворы, в микрорайоны, к людям, чтобы могли ответить на их вопросы. Там должны быть главные врачи, заведующие поликлиник и их заместители. Не отбиваться от людей, что у нас все хорошо, а разрешать проблемы на местах, записывать претензии граждан к системе здравоохранения, внимательно анализировать, принимать меры по устранению недостатков», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.

Он призвал также оказывать консультации врачей-специалистов, которые возможно получить в таких условиях.

«Эту работу нужно сделать в течение сентября–октября, пока теплое время. Эту работу мы должны проводить каждый год», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что директор медицинского института ПГУ Александр Митрошин выразил готовность предоставить на эти встречи своих специалистов, в том числе студентов пятого курса.

Он пояснил, что жителей следует оповестить о предстоящих консультациях, расклеив объявления и сообщив старшим по домам.

«Если потребуются какие-то дополнительные расходы по оплате врачей, министр здравоохранения [Пензенской области Владимир Стрючков] пусть мне доложит», — добавил глава региона.

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