В поликлинике пензенской больницы имени Бурденко пройдет день открытых дверей Медицина

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Прием врачей без предварительной записи будет организован в поликлинике пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Богданова в рамках дня открытых дверей в предстоящую субботу, 8 сентября.

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В частности, можно будет получить консультацию кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, невролога, терапевта, проктолога, гинеколога, уролога, сосудистого хирурга, офтальмолога, нефролога, пульмонолога, оториноларинголога, хирурга, аллерголога и травматолога.

При обращении в поликлинику при себе необходимо иметь паспорт, полис и при наличии результаты анализов и снимки. Перед приемом необходимо обратиться в регистратуру для заведения амбулаторной карты.

Врачи будут работать с 8.00 до 14.00, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.