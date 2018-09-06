В Никольске врачи отработали действия при сходе вагонов поезда с рельсов Медицина

Никольск, 6 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники территориального центра медицины катастроф Пензенской области провели в никольской районной больнице командно-штабное учение, в ходе которого медперсонал отработал порядок действий при сходе нескольких вагонов пригородного поезда с рельсов.

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В центре внимания специалистов были такие вопросы, как оповещение, сбор руководящего состава и персонала больницы, организация межведомственного взаимодействия, а также дополнительное развертывание больничных коек круглосуточного стационара для госпитализации пострадавших.

Работа проводилась в условиях, максимально приближенных к реальным.

Представители территориального центра медицины катастроф оценивали оперативность, четкость и последовательность выполнения действий врачей никольской больницы.

В завершение мероприятия было проведено итоговое совещание, на котором проанализированы результаты учений, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.