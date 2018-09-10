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Больницы в пензенских селах укомплектованы кадрами на 85% — Иван Белозерцев

09:54 | 10.09.2018 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Сельские больницы в Пензенской области укомплектованы кадрами на 85%. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Больницы в пензенских селах укомплектованы кадрами на 85% — Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это результат действия федеральной программы «Земский доктор», областных мер господдержки медицинских работников на селе», — пояснил глава региона.

Вместе с тем он добавил, что городские больницы, например, в Кузнецке, нуждаются в более активном привлечении специалистов.

«Надо подумать вместе с представителями медицинского сообщества, органов местного самоуправления, какие льготы мы можем предложить медикам, приглашаемым на работу в лечебные заведения малых городов», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что одним из способов привлечения специалистов в сферу здравоохранения может стать помощь в решении жилищной проблемы.

«Не обязательно рассматривать только вариант единовременного приобретения в собственность. Это может быть и аренда по минимальной цене с правом последующего выкупа. На таких приемлемых условиях врачи приедут в районный центр на постоянное место жительства, будут лечить пациентов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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