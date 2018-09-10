Пенза в IV квартале получит девять машин скорой помощи Медицина

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Девять новых автомобилей скорой помощи поступит в Пензенскую область в IV квартале 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 5 сентября, область получит пять автомашин «ГАЗель Next» и четыре «УАЗа».

«Автомобили будут распределены по подстанциям скорой медицинской помощи, действующим в областном центре», — пояснили в Минздраве.

Как отмечается на сайте правительства России, в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в размере 2,5 млрд. рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Подписанным распоряжением предусматривается поставка в регионы 895 машин.