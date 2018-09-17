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В Пензе 22 сентября стоматологи будут принимать пациентов без записи

19:59 | 17.09.2018 | Медицина

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Дети и взрослые смогут попасть на прием к специалистам отделений государственного автономного учреждения «Пензенская стоматологическая поликлиника» без предварительной записи в предстоящую субботу, 22 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе 22 сентября стоматологи будут принимать пациентов без записи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что с 8.00 до 20.00 будет организован день открытых дверей.

«Акция носит профилактический характер. Главная цель дня открытых дверей — рассказать населению о важности соблюдения правил гигиены полости рта, осведомить о взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с состоянием других органов и систем всего организма», — добавили в министерстве.

В пресс-службе обратили внимание на то, что пациенты должны иметь при себе паспорт и полис ОМС.

День открытых дверей будет проводиться в отделениях «Пензенской стоматологической поликлиники» по адресам: улица Калинина, 1А; улица Леонова, 19; улица Фабричная, 14; улица Ульяновская, 25; проспект Строителей, 60А; улица Лядова, 30; улица Вадинская, 6; улица Пушанина, 20А; улица Рахманинова, 14А; улица Кижеватова, 6; улица Пушкина, 40; улица Попова, 14А; улица Кижеватова, 6; улица Луначарского, 40; улица Антонова, 12; улица Чаадаева, 97; Сухумский проезд, 8.

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