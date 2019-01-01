Расходы на создание в Пензенской области санавиации в 2019 году лягут на бюджет региона Медицина

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Создание в Пензенской области условий для работы санитарной авиации в 2019 году будет финансироваться из бюджета региона. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«2019 год мы закроем из своего бюджета, а на 2020 будут средства из федерального бюджета на организацию санитарной авиации», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

В свою очередь глава регионального Минздрава Владимир Стрючков пояснил, что после визита первого замминистра здравоохранения России Татьяны Яковлевой в Пензу ему из Москвы поступило несколько звонков по поручениям, в том числе по созданию вертолетной площадки.

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«Это для обеспечения доступности [скорой медицинской помощи] в первую очередь на федеральных трассах, на авариях и так далее. Этой темой мы уже занимаемся», — сказал он.

В продолжение темы Иван Белозерцев сообщил, что при ДТП на федеральных автодорогах медпомощь с использованием санавиации будет использоваться вне зависимости от места жительства пострадавших, однако в целом следует активнее привлекать вертолет для трансфера пензенских больных.

«Я в первую очередь нацелен на то, чтобы эта санитарная авиация выполняла задачи по нашему региону и тогда, когда мы понимаем, что для того, чтобы спасти жизнь и здоровье человека, нужен вертолет, чтобы его срочно доставить. […] Готовы выделять финансовые средства из бюджета области. Я надеюсь, что нас депутаты Законодательного собрания [Пензенской области] поддержат», — добавил губернатор.