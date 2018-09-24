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В Пензенской области часть обязанностей врачей передают среднему медперсоналу

17:31 | 24.09.2018 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Одним из способов решения проблемы дефицита врачей в Пензенской области является передача некоторых их обязанностей среднему медицинскому персоналу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

В Пензенской области часть обязанностей врачей передают среднему медперсоналу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самый сложный и большой вопрос, который сегодня мы имеем […] — это кадровое обеспечение и его компетентность. У нас 4 тыс. 140 врачей и 11 тыс. 741 средний медицинский работник. За последние 5 лет у нас увеличилась обеспеченность врачами. Она выросла с 29,8 до 31,6 [на 10 тыс. человек]. Средними медицинскими работниками мы укомплектованы очень хорошо», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 24 сентября.

Министр добавил, что в сложившихся условиях в регионе, в частности, формируют бригады скорой помощи из двух средних медицинских работников.

«Мы пытаемся передать определенный функционал на среднее звено от врача, чтобы освободить врача. Но вместе с тем, я хочу сказать, это требует принятия нормативных документов и учебных программ на федеральном уровне», — отметил Владимир Стрючков.

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