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Стрючков ждет закона, который обяжет целевиков-медиков работать в регионе

18:11 | 24.09.2018 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков с нетерпением ждет федерального закона, который обяжет студентов, окончивших вуз по целевому направлению, после учебы отработать определенный срок в учреждениях по месту прикрепления.

Стрючков ждет закона, который обяжет целевиков-медиков работать в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в этом году приняли 344 врача молодых. Дефицит у нас с 837 сократился до 554. На сегодняшний день целевое обучение проходят 1 тыс. 41 студент», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

Министр назвал скорый выход закона, обязывающего целевика отрабатывать по месту прикрепления, хорошей новостью.

«Это будет федеральная норма уже. Мы ее ждем изо всех сил. Почему? Потому что сейчас мы готовим на 15 человек пакет исковых документов для обращения в суд, которые на сегодняшний день не приехали и не трудоустроились», — отметил он.

Владимир Стрючков уточнил, что не знает, как в данный момент расценит требования суд, но пообещал «создать прецедент».

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