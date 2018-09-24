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Белозерцев намерен встретиться с представителями аптечных сетей

17:48 | 24.09.2018 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев намерен до конца года встретиться с представителями аптечных сетей, действующих на территории Пензенской области.

Белозерцев намерен встретиться с представителями аптечных сетей

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, одной из тем, которые планируется обсудить с ними, является обязательная маркировка лекарств.

«Наличие маркировки позволяет быть покупателю уверенным в том, что он получает легальный товар», — отметил глава региона в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое состоялось в правительстве области в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев призвал представителей регионального Минздрава и управления Росздравнадзора усилить взаимодействие с руководством аптечных сетей.

«Областная власть должна им помогать. Мы находимся в одной лодке», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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