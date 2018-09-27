В Пензе спасли руку мужчине, который лишился плечевой кости Медицина

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Хирурги клинической больницы №6 имени Г.А Захарьина в сотрудничестве во специалистами пензенских предприятий «Эндокарбон» и «Мединж» спасли руку пациенту, который лишился плечевой кости.

Фото: Health.pnzreg.ru

Заведующий травматологическим отделением №1 больницы имени Г.А. Захарьина Владимир Миронов отметил, что мужчина поступил к медикам около двух месяцев назад с травмой, полученной в результате падения с дерева.

«Дефект руки был очень большой. За 30 лет работы ни я, ни мои коллеги такого ни разу не встречали», — добавил он.

Через рану на правой руке у мужчины вылетела плечевая кость, однако нервы и сосуды остались целыми — пальцы и плечо функционировали.

Врачи попросили выполнить индивидуальный заказ специалистов пензенских предприятий, которые обычно создают серийные протезы, применяемые в ортопедической практике. На изготовление конструкции, в которой предусмотрены плечевой и локтевой суставы, то, к чему они должны были крепиться и сама плечевая кость, ушло около месяца.

Операция длилась более четырех часов.

В настоявшее время мужчина проходит реабилитацию. Он может поднять руку и согнуть ее в локте, но до полного выздоровления потребуется еще несколько месяцев, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.