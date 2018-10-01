Пензенские волонтеры-медики поддержат проект «#ДоброВСело»
Печать
Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Волонтеры-медики Пензенской области примут участие во всероссийском проекте «#ДоброВСело», который направлен на повышение доступности медицинских знаний и оказание помощи по благоустройству территории фельдшерско-акушерских пунктов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, добровольческие акции пройдут в 12 населенных пунктах четырех районов Пензенской области до 31 октября.
Так, на текущей неделе волонтеры посетят Каменку и Обвал Тамалинского района.
Вместе с медработниками районной больницы они совершат подворный обход и анкетирование граждан, проведут тренинги и лекции с населением о здоровом образе жизни.
Кроме того, добровольцы наведут порядок на территории ФАПа.