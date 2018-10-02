Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области Медицина

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков представил свежие данные о заболеваемости онкологическими заболеваниями в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 2 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, является архиважной, так как она [смертность от рака] занимает второе место в общей смертности населения России. Аналогичная ситуация в Пензенской области. Динамика развития данной проблемы с каждым годом увеличивается, усиливается, и сегодня в мире смертность от онкологических заболеваний уже превышает цифры смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, внешних причин», — отметил он.

Министр напомнил, что для оказания помощи онкобольным в Пензенской области создана трехуровневая система, которая включает в себя 29 онкологических и 45 смотровых кабинетов, 116 онкологических и 40 радиологических коек дневного стационара, 490 круглосуточных коек гематологического, радиологического, химиотерапевтического и реанимационного направлений, а также 15 гематологических и онкологических коек для детей.

«В 2017 году Пензенская область достигла всех установленных индикативных показателей по онкологической службе, включая смертность населения от новообразований», — подчеркнул Владимир Стрючков.

Он сообщил, что за восемь месяцев 2018 года от новообразований в Пензенской области умерли 1 тыс. 780 человек, что на 86 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вместе с тем смертность от новообразований, несмотря на то, что она уменьшилась на 3,9%, превышает на 1,2% индикативный показатель по указу президента России №598 [«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»] и на 3,8% установленный индикатив министерства здравоохранения РФ», — сказал глава регионального Минздрава.

Министр добавил, что по уровню смертности от новообразований Пензенская область занимает в стране 39 место, а в Приволжском федеральном округе — 11-е.