EN
18:04:21 Вторник, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области

16:10 | 02.10.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков представил свежие данные о заболеваемости онкологическими заболеваниями в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 2 октября.

Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, является архиважной, так как она [смертность от рака] занимает второе место в общей смертности населения России. Аналогичная ситуация в Пензенской области. Динамика развития данной проблемы с каждым годом увеличивается, усиливается, и сегодня в мире смертность от онкологических заболеваний уже превышает цифры смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, внешних причин», — отметил он.

Министр напомнил, что для оказания помощи онкобольным в Пензенской области создана трехуровневая система, которая включает в себя 29 онкологических и 45 смотровых кабинетов, 116 онкологических и 40 радиологических коек дневного стационара, 490 круглосуточных коек гематологического, радиологического, химиотерапевтического и реанимационного направлений, а также 15 гематологических и онкологических коек для детей.

«В 2017 году Пензенская область достигла всех установленных индикативных показателей по онкологической службе, включая смертность населения от новообразований», — подчеркнул Владимир Стрючков.

Он сообщил, что за восемь месяцев 2018 года от новообразований в Пензенской области умерли 1 тыс. 780 человек, что на 86 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Вместе с тем смертность от новообразований, несмотря на то, что она уменьшилась на 3,9%, превышает на 1,2% индикативный показатель по указу президента России №598 [«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»] и на 3,8% установленный индикатив министерства здравоохранения РФ», — сказал глава регионального Минздрава.

Министр добавил, что по уровню смертности от новообразований Пензенская область занимает в стране 39 место, а в Приволжском федеральном округе — 11-е.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе отменен приказ об отчислении студентки УОР, не сдавшей экзамены В Пензе в преддверии Дня учителя наградили педагогов
В Пензенской области за восемь месяцев выявлено более 4 тыс. случаев рака В Белинском районе возбуждено дело по факту кражи телефона учащегося
Трое пензенцев подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств платежа Глава пензенского Минпрома сделал прививку от гриппа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама