Больницы Пензенской области получили 13 машин для оказания паллиативной помощи Медицина

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. 13 автомобилей «Lada Largus», приобретенных за счет средств федерального бюджета, переданы больницам Пензы, Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов для организации работы выездной патронажной службы по оказанию паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Pnzreg.ru

Ключи от них были вручены представителям медицинских учреждений в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина во вторник, 9 октября.

В 2018 году на развитие паллиативной медицинской помощи в Пензенской области из федерального бюджета выделено 60,8 млн. рублей. Эти средства предусмотрены на переоснащение кабинетов, организацию выездных патронажных служб и стационарных отделений, а также закупку лекарств.