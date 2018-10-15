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В Пензе после смерти ребенка в больнице возбуждено уголовное дело

18:19 | 15.10.2018 | Медицина

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту смерти мальчика 2012 года рождения в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе после смерти ребенка в больнице возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 октября мальчик поступил в травмпункт пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с переломом правой руки. После наложения гипсовой лонгеты ребенок был отпущен домой. Ночью 8 октября малолетний поступил в реанимационное отделение этой же больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции и ранее диагностированным переломом правой руки. Проведенным лечением положительного эффекта достигнуто не было, в связи с чем утром того же дня он скончался в лечебном учреждении», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, смерть мальчика наступила в результате острой почечной недостаточности.

Татьяна Махницкая отметила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», будет дана оценка качества медицинской помощи, оказанной ребенку.

Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мальчика.

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