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Пензенцы смогут посетить врачей в субботу без предварительной записи

12:20 | 17.10.2018 | Медицина

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Акция «Время проверить здоровье», в ходе которой врачи поликлиники №5 в Пензе, а также нижнеломовской, пензенской и колышлейских районных больниц будут принимать пациентов без предварительной записи, пройдет в предстоящую субботу, 20 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пензенцы смогут посетить врачей в субботу без предварительной записи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что посетить врачей можно в период с 8.00 до 14.00.

В Пензе будут вести прием врачи общей практики, хирург, ревматолог, невролог, психотерапевт, офтальмолог и эндокринолог.

В Нижнем Ломове предлагается получить консультацию терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, офтальмолога и стоматолога. Кроме того, будет организован прием анализов, проведение флюорографии, маммографии, ЭКГ, работа смотрового кабинета, осуществляться выписка больничных листов и льготных рецептов.

В поликлинике №2 пензенской районной больницы в выходной день будут работать офтальмолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, травматолог, оториноларинголог, уролог, хирург и дерматовенеролог. Также предусмотрена возможность пройти ультразвуковую диагностику, рентгенографическое и флюорографическое исследования, сдать анализы.

В Колышлее вести прием планируют врач общей практики, терапевт, педиатр, хирург, оториноларинголог, невролог, кардиолог, онколог и гинеколог. Пациенты смогут пройти ультразвуковую диагностику, рентгенографическое исследование и сдать анализы.

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