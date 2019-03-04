В Пензе создана комиссия по координации развития информсистемы в сфере здравоохранения Медицина

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Виталий Пивоварчук возглавил комиссию по координации создания и развития государственной информационной системы в сфере здравоохранения региона.

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В ее состав, который утвержден распоряжением областного правительства, вошло более 20 человек. В их числе — главврачи ряда медицинских учреждений и другие специалисты, работающие в отрасли здравоохранения.

Среди задач комиссии — анализ положения дел в информатизации учреждений здравоохранения Пензенской области и выработка рекомендаций.

Ответственными за координацию работ по созданию и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Пензенской области определены два ведомства — министерство здравоохранения, а также управление цифрового развития, информационных технологий и связи.