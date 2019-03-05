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В пензенское здравоохранение вложат миллиарды рублей

12:10 | 05.03.2019 | Медицина

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Более 9,5 млрд. рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области за три года, в том числе примерно 2,7 млрд. рублей в 2019-м. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В пензенское здравоохранение вложат миллиарды рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в текущем году будет проведена реконструкция областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова, а также поставлено новое оборудование в онкологический диспансер.

Глава региона добавил, что запланированы реконструкция детской поликлиники сердобской межрайонной больницы имени Н.А. Настина и строительство трех детских поликлиник в Нижнем Ломове, Засечном и Пензе.

«У нас много пока не решенных, но не терпящих промедления вопросов в этой сфере — кадровый, по ремонту существующих учреждений и строительству новых, обновлению материальной базы больниц и поликлиник», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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