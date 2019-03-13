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В Пензе внедрен новый способ лечения тяжелой аллергической астмы

11:52 | 13.03.2019 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Новая для Пензенской области методика лечения аллергической формы бронхиальной астмы тяжелого течения и идиопатической крапивницы с использованием антитела омализумаба впервые в регионе введена в практику в клинической больнице №4.

В Пензе внедрен новый способ лечения тяжелой аллергической астмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, препарат со временем снижает плазменные уровни иммуноглобулина и нивелирует ответ на аллергенную провокацию.

Курс лечения может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и направлен на сдерживание процессов воспаления и иных структурных изменений дыхательных путей у пациентов с хронической тяжелой бронхиальной астмой, которым ранее требовалась терапия высокими дозами ингаляционных препаратов.

Новая методика с использованием омализумаба способствует снижению частоты обострений, уменьшению степени тяжести бронхиальной астмы, а при стероидозависимой форме заболевания позволяет снизить поддерживающую дозу гормонов или полностью отменить их назначение в дальнейшем.

Ожидается, что внедрение в практику пензенского здравоохранения этой терапии позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи пациентам аллергологического профиля и приблизить ее к высоким современным стандартам.

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