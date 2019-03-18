В Пензе начали лечить болезни уха с применением эндоскопических методик Медицина

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Пензенские оториноларингологи одними из первых в стране начали лечить ряд заболеваний, связанных с поражением органов слуха, с помощью эндоскопических методик.

Фото: Health.pnzreg.ru

Это стало возможным после того, как заведующий лор-отделением клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина Андрей Федин прошел обучение на курсе инновационной детской эндоскопической ринофарингоотохирургии с международным участием и курсом диссекции в Москве.

«Обучение состояло из теоретической части, живой хирургии и отработки практических навыков в ходе диссекции. Было продемонстрировано 13 операций в прямом эфире с трансляцией в зал из двух операционных. Параллельно отрабатывались вмешательства при схожих клинических случаях, но операции выполнялись конкурирующими методиками», — прокомментировал он итоги обучения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в марте 2019 года лор-врачи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина уже провели операцию по удалению холестеатомы барабанной полости с помощью эндоскопического доступа, который обеспечил лучший обзор по сравнению с классическим микрохирургическим способом.