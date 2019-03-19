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Жителей Пензы пригласили на обследование и лекции в центр медпрофилактики

12:44 | 19.03.2019 | Медицина

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Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Жители Пензы смогут прослушать лекции и пройти комплексное обследование с составлением индивидуальной программы формирования здорового образа жизни в центре медицинской профилактики на проспекте Строителей в ходе дня открытых дверей в предстоящий четверг, 21 марта.

Жителей Пензы пригласили на обследование и лекции в центр медпрофилактики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комплексное обследование будет включать в себя измерение роста, веса, артериального давления, определение индекса массы тела, электрокардиографию, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу в крови, измерение силы мышц, исследование на компьютеризированном спирометре, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, замер внутриглазного давления и осмотр ротовой полости стоматологическим гигиенистом.

Кроме того, все желающие приглашаются на обучающие занятия, посвященные основным факторам риска развития неинфекционных заболеваний. Состоятся лекции по профилактике гипертонии и ее осложнений, правильному питанию и формированию рациона. Запланировано обучение упражнениям для тренировки сердечно-сосудистой системы.

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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