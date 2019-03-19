Новый анализатор поможет пензенским судмедэкспертам выяснить причину смерти человека Медицина

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Новый высокоточный биохимический автоматический анализатор, позволяющий провести исследование по нескольким десяткам параметров, поступил в распоряжение лаборатории пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, аппарат имеет высокую производительность и может выполнять до 100 тестов в час.

Автоматизация процесса позволяет повысить качественные характеристики исследований.

Прибор компактен, он прост в использовании и дополнительно оснащен программой контроля качества. Анализатор помогает получить дополнительную объективную информацию о смерти человека, включая постановку диагноза, что является важнейшим этапом в судебно-медицинской диагностике.

Внедрение биохимического исследования с помощью автоматического анализатора вывело судебно-медицинскую практику в регионе на новый уровень.