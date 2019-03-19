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Новый анализатор поможет пензенским судмедэкспертам выяснить причину смерти человека

19:28 | 19.03.2019 | Медицина

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Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Новый высокоточный биохимический автоматический анализатор, позволяющий провести исследование по нескольким десяткам параметров, поступил в распоряжение лаборатории пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Новый анализатор поможет пензенским судмедэкспертам выяснить причину смерти человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, аппарат имеет высокую производительность и может выполнять до 100 тестов в час.

Автоматизация процесса позволяет повысить качественные характеристики исследований.

Прибор компактен, он прост в использовании и дополнительно оснащен программой контроля качества. Анализатор помогает получить дополнительную объективную информацию о смерти человека, включая постановку диагноза, что является важнейшим этапом в судебно-медицинской диагностике.

Внедрение биохимического исследования с помощью автоматического анализатора вывело судебно-медицинскую практику в регионе на новый уровень.

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