В Пензенской области 6% застрахованных в системе ОМС граждан пользуются старыми полисами Медицина

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. 6% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), пользуются в Пензенской области полисами старого образца. Об этом говорится в сообщении на сайте ТФОМС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что этим гражданам следует обратиться в страховые медицинские организации для замены документа.

«С новым видом полиса медицинское обеспечение для его владельца станет в разы доступнее и удобнее. Людям не придется сталкиваться в больницах с непредвиденными обстоятельствами, связанными с выяснением фактов застрахованности», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что, по состоянию на 1 марта 2019 года, количество застрахованных в системе ОМС граждан составило в Пензенской области 1 млн. 292 тыс. 852 человека: 236 тыс. 428 — это дети в возрасте до 17 лет включительно, 660 тыс. 880 — мужчины от 18 до 59 лет и женщины от 18 до 55 лет, а также 395 тыс. 544 — пенсионеры.

«В предыдущем месяце 791 человек воспользовался правом на выбор страховой медицинской организации. Обратились за полисами ОМС 4 тыс. 976 жителей региона. Всего получили полисы ОМС нового образца 1 млн. 214 тыс. 968 человек», — добавляется в тексте.