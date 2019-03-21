EN
17:56:38 Четверг, 21 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 6% застрахованных в системе ОМС граждан пользуются старыми полисами

14:47 | 21.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. 6% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), пользуются в Пензенской области полисами старого образца. Об этом говорится в сообщении на сайте ТФОМС.

В Пензенской области 6% застрахованных в системе ОМС граждан пользуются старыми полисами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что этим гражданам следует обратиться в страховые медицинские организации для замены документа.

«С новым видом полиса медицинское обеспечение для его владельца станет в разы доступнее и удобнее. Людям не придется сталкиваться в больницах с непредвиденными обстоятельствами, связанными с выяснением фактов застрахованности», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что, по состоянию на 1 марта 2019 года, количество застрахованных в системе ОМС граждан составило в Пензенской области 1 млн. 292 тыс. 852 человека: 236 тыс. 428 — это дети в возрасте до 17 лет включительно, 660 тыс. 880 — мужчины от 18 до 59 лет и женщины от 18 до 55 лет, а также 395 тыс. 544 — пенсионеры.

«В предыдущем месяце 791 человек воспользовался правом на выбор страховой медицинской организации. Обратились за полисами ОМС 4 тыс. 976 жителей региона. Всего получили полисы ОМС нового образца 1 млн. 214 тыс. 968 человек», — добавляется в тексте.

Загрузка...
Читайте также
В ДТП под Пензой погиб водитель автомобиля «Kia Ceed» В «Спутнике» 30 марта пройдет областное родительское собрание
В Пензе усилят работу по организации занятости подростков из группы риска В Пензе состоящий на учете у нарколога мужчина лишен водительских прав
Уцелевшие при пожаре мощи будут доступны для поклонения в Пензе Кикинский форум «Одаренные дети» пройдет в Каменском районе 23 марта
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама