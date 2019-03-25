Пензенский губернатор предложил платить ветеранам здравоохранения за пропаганду ЗОЖ Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь ветеранов здравоохранения к оплачиваемой работе по пропаганде здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний.

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По его мнению, они могли бы помочь медицинским работникам охватить районы области.

«Давайте создавать в срочном порядке группы информирования по районам. [...] Давайте посмотрим ветеранов, которые готовы работать в этом направлении», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

Он предположил, что пенсионеры, когда-то трудившиеся в медицине, могли бы беседовать с жителями, раздавать листовки и брошюры с информацией о профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Конечно, мы будем им платить за эту работу», — уточнил губернатор.