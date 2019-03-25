EN
10:22:39 Понедельник, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор предложил платить ветеранам здравоохранения за пропаганду ЗОЖ

09:33 | 25.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь ветеранов здравоохранения к оплачиваемой работе по пропаганде здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний.

Пензенский губернатор предложил платить ветеранам здравоохранения за пропаганду ЗОЖ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, они могли бы помочь медицинским работникам охватить районы области.

«Давайте создавать в срочном порядке группы информирования по районам. [...] Давайте посмотрим ветеранов, которые готовы работать в этом направлении», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

Он предположил, что пенсионеры, когда-то трудившиеся в медицине, могли бы беседовать с жителями, раздавать листовки и брошюры с информацией о профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Конечно, мы будем им платить за эту работу», — уточнил губернатор.

Загрузка...
Читайте также
Около 9 тыс. пензенских школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием В Пензе будет создан клуб российско-узбекской дружбы
В Пензенской области аферист обманул клиентку экстрасенсов на 716 тыс. рублей Приточность в водохранилище под Пензой увеличилась — Дмитрий Семенов
Мэр Пензы поручил привести в порядок ограждения и защитные экраны на дорогах В Пензе планируется создать ассоциацию учителей английского языка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама