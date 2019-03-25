Стрючков назвал пензенские села, в которых будут построены ФАПы Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков перечислил населенные пункты, в которых в 2019 году планируется разместить медицинские объекты.

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«По данным геоинформационной системы Минздрава, в Пензенской области четыре населенных пункта находятся за пределами зоны доступности — свыше 6 км от медицинских объектов. Это Павловка и Старая Селя Никольского района, Николаевка Иссинского района, Чернозерье Мокшанского района. В настоящее время первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными бригадами. В 2019 году они включены в региональный проект для строительства модульных ФАПов за счет федерального бюджета», — пояснил министр в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 25 марта.

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Владимир Стрючков добавил, что за счет областного бюджета в 2019 году будет построено четыре модульных ФАПа — в селе Манторово Лунинского района, Ухтинке Бессоновского района, Михайловке Мокшанского района и Старом Чирчиме Камешкирского района.

«Также в ходе реализации проекта [«Здравоохранение»] в 2019 году будет заменено четыре аварийных ФАПа — Тимирязево Башмаковский район, Алексеевка Башмаковский район, Александровка Городищенский район и Кириллово Земетчинский район. Кроме того, по программе Минсельхоза в Верхней Елюзани в этом году будет построена врачебная амбулатория», — сказал он.

Глава регионального ведомства отметил также, что за счет бюджета области будет приобретено два передвижных флюорографа.