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В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 10,5%

12:04 | 26.03.2019 | Медицина

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в Пензенской области снизилась за прошлую неделю на 10,5%, составив 164,2 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 10,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, суммарная заболеваемость РВИ в регионе остается на 63,3% ниже уровня эпидпорога.

Относительно высокий показатель зафиксирован в Кузнецке — 512 случаев на 100 тыс. населения, в Кузнецком и Камешкирском районах — 364 и 359,7 соответственно.

Кроме того, за весь период эпидемиологического сезона 2018–2019 годов зарегистрировано 209 случаев гриппа — у 99 детей и 110 взрослых. По данным ведомства, у 57 больных выявлен штамм А(H3N2), у 13 — А(H1N1), еще в 139 случаях — грипп А несубтипированный.

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