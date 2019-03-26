Пенсионерка из Пензы добилась срочного лечения в Москве Медицина

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Пожилая жительница Пензы добилась переноса сроков получения медицинской помощи в Москве благодаря обращению к уполномоченному по правам человека в регионе Елене Роговой.

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Как сообщается на сайте омбудсмена, у женщины было выявлено заболевание, требующее лечения в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Германа Гельмгольца.

Госпитализация была запланирована на апрель, но состояние здоровья женщины ежедневно ухудшалось, в связи с чем требовалось провести операцию в кратчайшие сроки.

В связи с этим Елена Рогова направила обращение директору НИИ Владимиру Нероеву об изменении даты приема на более раннюю. В результате пенсионерка приглашена на прием в конце марта.