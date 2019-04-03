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Более 300 пензенцев прошли экспресс-обследование в ЦХИ

15:20 | 03.04.2019 | Медицина

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Пожилые жители Пензы в рамках проекта «Старшее поколение» прошли экспресс-обследование здоровья на базе центра хореографического искусства в среду, 3 апреля.

Более 300 пензенцев прошли экспресс-обследование в ЦХИ

Фото: Health.pnzreg.ru

На первом этаже в фойе специалисты пензенского областного центра медицинской профилактики измеряли посетителям артериальное давление, определяли индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Также все желающие могли проконсультироваться с врачом по вопросам медицинской профилактики и пройти осмотр родинок у дерматолога с целью определения злокачественных новообразований на коже.

В завершение мероприятия участники акции получили брошюры с информацией о правилах питания, физических упражнениях и мерах безопасности в собственном доме, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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