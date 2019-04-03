Юсефу Пончееву присвоено звание «Заслуженный врач РФ» Медицина

Городище, 3 апреля 2019. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено анестезиологу-реаниматологу Юсефу Пончееву, работающему в районной больнице в Городище Пензенской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Юсеф Пончеев окончил Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова в 1990 году. Помимо основной специальности, анестезиолог-реаниматолог имеет квалификацию по профилям «Неонатология» и «Трансфузиология».

В городищенской районной больнице он работает с 2003 года.

Юсеф Пончеев показал себя квалифицированным специалистом. Врач сочетает различные методы интенсивной терапии, владеет всеми видами анестезиологических пособий, таких как эндотрахеальный наркоз, проводниковые анестезии, комбинированные виды обезболивания.

Он оказывает круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Только за последние три года в составе реанимационной бригады врач более 1 тыс. раз выезжал на дорожно-транспортные происшествия.

Юсеф Пончеев ведет активную научно-исследовательскую деятельность, имеет 24 печатные работы.

В 2016 году стал победителем в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» ежегодного всероссийского конкурса врачей.