В Никольском районе волонтеры помогли фельдшеру Медицина

Никольск, 4 апреля 2019. PenzaNews. Волонтеры из числа студентов медицинских специальностей оказали помощь фельдшеру в селе Ахматовка Никольского района Пензенской области в рамках всероссийской добровольческой акции #ДоброВСело.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В местном фельдшерско-акушерском пункте они провели разъяснительную работу о популяризации здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Затем студенты помогли измерить пациентам вес, рост, артериальное давление, определили индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, содержание окиси углерода у курящих, сделали им ЭКГ.

В завершение поездки волонтеры провели подворный обход жителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, следующим пунктом визита добровольцев в начале мая станет село Оторма Земетчинского района.