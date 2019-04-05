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Функциональные кровати и противопролежневые матрасы появились в башмаковской больнице

08:09 | 05.04.2019 | Медицина

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. 58 единиц оборудования закуплено для облегчения страданий пациентов отделения сестринского ухода районной больницы в Башмаково Пензенской области и повышения качества оказания медицинских услуг.

Функциональные кровати и противопролежневые матрасы появились в башмаковской больнице

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, приобретены функциональные кровати, тумбочки, кресла-каталки, ходунки, каталки для принятия душа, устройство для подъема и перемещения пациентов, противопролежневые матрасы. В общей сложности почти 1 млн. рублей на их покупку выделен из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, за счет областных средств в отделении проведен ремонт и заменены окна.

Главный врач башмаковской районной больницы Ольга Хрянина отметила, что повышение качества медицинской помощи людям пожилого возраста стало особенно актуально в условиях старения населения.

«Престарелые, хронически больные и инвалиды больше нуждаются в длительном уходе, а не только в активном лечении, поэтому создание для таких пациентов более комфортных условий было для нас одной из приоритетных задач», — пояснила она.

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