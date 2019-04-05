В Пензе при обработке ожогов стали использовать новую гидрохирургическую систему Медицина

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Операции с использованием новой гидрохирургической системы «VersaJet» проведены первым 17 пациентам ожогового отделения клинической больницы №4 в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, послеоперационный период прошел без осложнений, что позволило начать реабилитацию.

Аппарат «VersaJet» предназначен для удаления некротических тканей ожоговых ран у пациентов для проведения дальнейшей пластики.

Скоростная подача физиологического раствора или другой жидкости позволяет иссекать и удалять поврежденные и инфицированные ткани без травмирования здоровых структур.

При этом врачи имеют возможность устанавливать разные режимы аппарата для обработки регенерирующих ран в зависимости от размеров и глубины дефекта.