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В Пензе при обработке ожогов стали использовать новую гидрохирургическую систему

15:46 | 05.04.2019 | Медицина

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Операции с использованием новой гидрохирургической системы «VersaJet» проведены первым 17 пациентам ожогового отделения клинической больницы №4 в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе при обработке ожогов стали использовать новую гидрохирургическую систему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, послеоперационный период прошел без осложнений, что позволило начать реабилитацию.

Аппарат «VersaJet» предназначен для удаления некротических тканей ожоговых ран у пациентов для проведения дальнейшей пластики.

Скоростная подача физиологического раствора или другой жидкости позволяет иссекать и удалять поврежденные и инфицированные ткани без травмирования здоровых структур.

При этом врачи имеют возможность устанавливать разные режимы аппарата для обработки регенерирующих ран в зависимости от размеров и глубины дефекта.

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